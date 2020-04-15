العراق الجديد.. الكاظمي يعد بوطن ليس ساحة لتصفية الحسابات ومعالجة التردي الاقتصادي

مراقبون: العراق في مرحلة حاسمة وإبعاد الملالي الفيصل في أي نجاح قادم



أكد سياسيون وخبراء، على أهمية التصريحات التي أدلى بها مصطفى الكاظمي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، والتي أوضح فيها بعض خططه السياسية للمرحلة المقبلة ومنها عدم تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات أو ميدانا للصراعات الاقليمية وهى التصريحات التي أرضت الكثيرين وقالوا: نتمنى أن تتحقق وأن يستطيع الإفلات من براثن إيران.

وكان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، قال: إن حكومته جاهزة وأنه راعى في اختيار الوزراء النزاهة والكفاءة، مضيفاً أن مهمته الأساسية إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية. وفي لقاء محدود مع كتاب وإعلاميين عراقيين، شدد الكاظمي على أن مهمته هي إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية، وذلك في رده على سؤال حول طبيعة الموقف من الولايات المتحدة وإيران. وأضاف: "سيكون لدينا حوار جاد مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة وجودهم في العراق، والأهم أن ما يجب أن أتعامل معه بحزم هو ألا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات مع تأكيد أنني سوف أعمل على الانفتاح بشكل جاد على المحيطين العربي والإسلامي وطبقاً لمبدأ المصالح المشتركة وهو ما يتطلب منا عملاً جاداً في هذا الاتجاه".

وكشف الكاظمي أن أسماء أعضاء الكابينة الحكومية أصبحت جاهزة الآن، وهو بصدد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن ذلك من أجل تمريرها داخل قبة البرلمان بأسرع وقت حتى يتمكن من بدء العمل طبقاً للأولويات الضاغطة".

في نفس السياق، قال الكاظمي إن أهم معيار وضعه في إختيار وزرائه هو النزاهة والكفاءة، ورغم أن كلتا المفردتين أصبحتا مستهلكتين لكنني سوف أفاوض جميع الكتل السياسية على هذا الأساس.

وشدد الكاظمي إن أولوياته، هي معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمثلت بانخفاض حاد لأسعار النفط ، وهو ما يتطلب منا اتخاذ إجراءات حازمة وقوية من أجل عبور هذه الأزمة واحتواء تداعيات فيروس "كورونا" وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الأمر المهم الذي سوف أوليه اهتماماً كبيراً هو فتح حوار وطني حقيقي داخلي، لأننا افتقدنا خلال السنوات الماضية إلى مثل هذا الحوار الجاد على كل الصُّعد والذي يمكن أن يؤسس لرؤية وطنية نستطيع من خلالها بناء مؤسسات الدولة بناءً سليماً، مشددا انه: لا خيار أمامنا سوى المشروع الوطني العراقي الشامل والعابر للهويات الفرعية عرقية أم مذهبية.

وفي إطار حالة الترقب، تساءلت الـ "بي بي سي" في تقرير لها ،هل يدخل العراق "مرحلة ضبابية" بعد تشكيل الحكومة بقيادة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي؟



وأبدى معلقون تفاؤلا بشأن تأييد القوى السياسية المختلفة للكاظمي، بينما حذر آخرون من أن اللعبة السياسية في العراق ستبقى "معقدة" وربما تدخل البلاد "مرحلة ضبابية".

وقال إياد الدليمي، الكاظمي هو ثالث المكلفين لخلافة عادل عبدالمهدي، قبله الزرفي ومحمد توفيق علاوي. قال إنه يتطلع إلى بناء عراق مستقر، بعيداً عن صراع إيران وأمريكا، وسبق أن اتهمته المليشيات المسلحة بمسؤوليته عن تمرير معلومات أدت إلى اغتيال مسؤول فيلق القدس قاسم سليماني. وتساءل الكاتب: فكيف رضيت به الأطراف الشيعية، وكيف رضيت به إيران من ورائها؟... تبدو خيوط اللعبة السياسية في العراق معقدة أكثر مما يتوقع بعضهم.

والخلاصة العراق أمام مرحلة حاسمة فإما انطلاقة جديدة نحو الاستقرار أو مزيد من الفوضى واللاعب الأساسي هى إيران.

أ.ي