المحاصصة برداء الحرية .. الكاظمي "حر" باختيار وزرائه لكن بمشاركة الكتل السياسية !!

دأبت الكتل والقوى السياسية الكبيرة في الاونة الاخيرة على التأكيد ، وفي اكثر من مناسبة ، على منح المكلف الثالث بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي حرية الاختيار في كابينته الوزارية من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة وعرضها مع برنامجه الحكومي على البرلمان لنيل ثقته .



ومعروف ، بديهيا ، ان منح الحرية يعني عدم التدخل وفرض الشروط والاملاءات على المكلف بتشكيل الحكومة ، الا اذا كان هناك تفسير آخر واهداف مخفية تحت ستار هذه الحرية ..



فالنائب عن تحالف "الفتح" مختار الموسوي، اكد ان تحالفه سيمنح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي صلاحية اختيار وزراء حكومته "بكل حرية" للخلاص من هيمنة تعيين الوزراء.



وحسب الموسوي فان :" الاحزاب الكبيرة في البرلمان هي التي شكلت حكومة عبد المهدي وهيمنت على جميع مفاصل الدولة افقيا وعموديا، وان تحالف الفتح لا يريد الخوض في نفس التجربة التي رافقت عملية تشكيل حكومة عبد المهدي على اساس المحاصصة "..





الا ان النائب عن "الفتح" لم يستبعد المحاصصة في حكومة الكاظمي ، لكنه قال :" ان نسبة المحاصصة في الحكومة المقبلة ضئيلة جدا قياسا بحكومة عبد المهدي المستقيلة".



والمحاصصة بانواعها السياسية والطائفية والعرقية ، حتى وان كانت ضئيلة ، فهي موجودة وقد ترتفع نسبتها وربما تكون هي السائدة ، ولن تكون حكومة الكاظمي مختلفة عن سابقتها المستقيلة سوى بالمسميات..



وقد اوضحت هذا الاسلوب الملتوي للابقاء على المحاصصة ، النائبة عالية نصيف ، بكشفها عن طرح جديد للقوى السياسية ، قائم على اساس مبدأ " التشارك في الاختيار" بين هذه القوى والمكلف بتشكيل الحكومة ..



النائبة نصيف اوضحت :" ان القوى السياسية اتفقت مع الكاظمي ، خلال اجتماع جرى في منزل هادي العامري امس الاول الاثنين ، على ترك حرية اختيار اعضاء الكابينة الوزارية للكاظمي ، لكن بشرط ان يكون الاختيار بالاشتراك مع القوى السياسية !!



وتأكيدا لما كشفت عنه النائبة عالية نصيف ، بين النائب اسعد المرشدي :" ان الكتل السياسية لن تغادر المحاصصة التي بنيت عليها العملية السياسية منذ 2003 ، وهي تبحث عن مصالحها في الحكومة الجديدة، و تخشى الشخصيات المستقلة في سدة الحكم ".



واوضح المرشدي :" ان اجماع الكتل السياسية على الكاظمي هو اجماع مصالح ، وستكون الايام القليلة المقبلة برهان على ان تلك الكتل لايمكنها ان تفارق المحاصصة، ولن تغادر هذه المنظومة القائمة منذ تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق ".





وهنا تكمن المشكلة الاساسية والتحدي الكبير امام الكاظمي ، خصوصا وان تجربة عدنان الزرفي ومحمد علاوي اللذين اطاحت بهما الكتل السياسية ، لعدم حصولها منهما على كل ما تبتغيه ، ما زالت امام ناظريه ..



هذا ما اوضحه رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، بتأكيده :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي امام خيارات صعبة لاعادة توزيع الوزارات بشكل يرضي الكتل السياسية جميعاً "، مبينا :" ان تشكيل الحكومة المقبلة مهمة صعبة بسبب تمسك الكتل السياسية بحصصها الوزارية ".



ولعل اكثر من شخص حقيقة المشهد هو النائب عن كتلة "سائرون" رياض المسعودي ، بقوله :" ان مشاركة بعض القيادات السياسية المعروفة في مراسم تكليف مصطفى الكاظمي ليست لدعمه بل للاحتفاء بانتهاء تكليف عدنان الزرفي"، مبينا :" ان تكليف الكاظمي هو بداية المرحلة ، وستنتقل الكتل السياسية الى صياغة البرنامج الحكومي ومن ثم الى مرحلة الصدام والخلاف فور التفاوض على تشكيل الحكومة والحصص الوزارية"...

