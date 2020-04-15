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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 04:12 م

قضاء المدينة بالبصرة مهدد بكارئة بيئية بسبب المياه المالحة

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حذر قائمقام قضاء المدينة شمالي البصرة عدنان الجابري، من كارثة بيئية لاحتمال انهيار السدة القاطعة بين هور الحمّار وقضاءي المدينة والامام الصادق،  وتدفق المياه المالحة.

وقال الجابري  :" نتيجة لارتفاع مناسيب المياه في هور الحمار والأمواج الكبيرة بسبب شدة الرياح تآكلت السدة الترابية بشكل كبير، مما يشكل خطرا كبيرا على المناطق السكنية والاراضي الزراعية في حال انهيارها " .

وطالب الجابري الجهات الحكومية المعنية بملف المياه في بغداد والبصرة ، بالتحرك العاجل لتقوية السدة الشرقية الترابية الفاصلة بين هور الحمار  وقضاءي المدينة والامام الصادق ، والتي تآكلت واصبحت على حافة الانهيار ما ينذر بكارثة بيئية متمثلة باجتياح المياه المالحة الراكدة في هور الحمار للمناطق السكنية.

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