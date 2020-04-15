قضاء المدينة بالبصرة مهدد بكارئة بيئية بسبب المياه المالحة



حذر قائمقام قضاء المدينة شمالي البصرة عدنان الجابري، من كارثة بيئية لاحتمال انهيار السدة القاطعة بين هور الحمّار وقضاءي المدينة والامام الصادق، وتدفق المياه المالحة.



وقال الجابري :" نتيجة لارتفاع مناسيب المياه في هور الحمار والأمواج الكبيرة بسبب شدة الرياح تآكلت السدة الترابية بشكل كبير، مما يشكل خطرا كبيرا على المناطق السكنية والاراضي الزراعية في حال انهيارها " .



وطالب الجابري الجهات الحكومية المعنية بملف المياه في بغداد والبصرة ، بالتحرك العاجل لتقوية السدة الشرقية الترابية الفاصلة بين هور الحمار وقضاءي المدينة والامام الصادق ، والتي تآكلت واصبحت على حافة الانهيار ما ينذر بكارثة بيئية متمثلة باجتياح المياه المالحة الراكدة في هور الحمار للمناطق السكنية.



