المسعودي : لايمكن انتاج حكومة بمقاسات ايجابية كاملة .. ويجب مسك العصا من الوسط



اكد النائب عن تحالف "سائرون" رياض المسعودي،عدم امكان انتاج حكومة بمقاسات ايجابية بجميع النواحي .



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" لايمكن في أي حال من الاحوال انتاج حكومة بمقاسات ايجابية بجميع النواحي، وبالتالي يجب امساك العصا من الوسط ، اذ ان مسألة الوصول الى قناعات تامة لمختلف القوى السياسية امر غير ممكن ".



واوضح:" ان القوى السياسية في العراق تصنف وفق ثلاثة اصناف ، احدها كردية تأخذ من العراق مايحقق مكاسبها، اذا ماعلمنا ان للاكراد حكومة متكاملة ومنافذ حدودية ومطارات وبنى تحتية، وبالتالي مايحدث في المحافظات الـ 14 الأخرى لايؤثر عليهم بل انهم بيضة القبان في ما يجري ".



واضاف :" ان الصنف الاخر يتعلق بالقوى السنية، حيث لاترتبط اي ارتباط بقواعدها الشعبية ، اذ ان اموالهما ومؤتمراتها محصورة بين الاردن وتركيا ودبي، واكثر من 70% من نشاطاتها تنحصر في هذه الأماكن ".



والفئة الثالثة ، حسب تصنيف المسعودي ، تتعلق بالاحزاب الشيعية التي ترتبط بمرجعية دينية، وتمتلك رئاسة الوزراء" ، مشيرا الى :" ان المستغرب في الامر هو تحميل القوى الشيعية مسؤولية ماجرى، حيث ان القوى السياسية الاخرى اشعرت العراقيين والعالم ان ماجرى في البلاد ناتج من قصور وسوء ادارة الكتل السياسية الشيعية ".