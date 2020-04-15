نائب : مفاوضات الكاظمي مع الكتل ستكون صعبة وحرجة



رجح النائب عن تحالف "الفتح" عامر الفايز ، ان يواجه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عدة معرقلات اساسية خلال الايام المقبلة، مبينا :" ان الكاظمي سيتفاوض بشكل صعب مع بعض الاطراف".



وقال الفايز في تصريح صحفي :" ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي سيواجه بعض المعرقلات الاساسية خلال الايام المقبلة لعدة اسباب ، ابرزها عدم قناعة الجميع به ".



واضاف :" ان بعض الكتل السياسية مقتنعة بالكاظمي وستشرع باقناع بقية الاطراف المعارضة من اجل المضي بتشكيل الحكومة ".



ولفت الفايز الى :" ان مفاوضات تسمية الوزراء وتحديد مدة بقاء الكاظمي في السلطة والبرنامج الحكومي ، ستكون صعبة وحرجة دون تحقيق تنازل من جميع الاطراف لدعم الحكومة ".