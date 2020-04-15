الخارجية: رحلة جوية استثنائية من نيودلهي إلى بغداد لإعادة 142 مواطنا

أعلنت وزارة الخارجية عن اعادة (142) مواطنا عالقا وثلاثة جثامين من الهند.

وقال المُتحدّث بأسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان:” ان سفارة العراق لدى الهند سيرت رحلة استثنائيّة؛ لإعادة العراقـيّين العالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها العديد من دول العالم في مُواجَهة تفشّي فايروس كورونا المُستجِدّ”.

واضاف :” ان الرحلة تقل (142) مواطنا، وثلاثة جثامين.