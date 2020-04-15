النفط يهبط إلى 28 دولارا رغم اتفاق أوبك



استمرت أسعار النفط في الاتجاه الهبوطي خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي، بدفع من تنامي القلق بشأن تخمة المعروض في ظل إجراءات العزل العام العالمية المرتبطة بفيروس كورونا وتحذير من صندوق النقد الدولي من ركود شديد يكبحان المكاسب.

وتراجعت أسعار خام برنت إلى 28.89 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.4 بالمئة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.03 بالمئة إلى 20.04 دولار للبرميل.

والأحد، توصل كبار منتجي النفط في العالم، تحت مظلة أوبك+، إلى اتفاق لأكبر خفض إنتاج في تاريخ النفط منذ اكتشافه، بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا خلال شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو، أي ما يعادل نحو عشرة بالمئة من الإمدادات العالمية قبل تفشي فيروس كورونا.

وقال بنك “سوستيه جنرال” في مذكرة امس الثلاثاء إن اتفاق “أوبك” وحلفائها لخفض إنتاج النفط عمل فقط على تجنب الانهيار الكامل للأسعار.

وتوقع البنك وصول متوسط سعر خام برنت إلى 30 دولارًا للبرميل في الربع الثاني، مع افتراض عودة الوضع الطبيعي بعد الوباء، ونجاح تخفيضات “أوبك +” في كبح المعروض.

وتوصلت مجموعة “أوبك +” لاتفاق لخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا سعيا لتحقيق الاستقرار في السوق الذي تضرر من تفشي وباء “كورونا”.