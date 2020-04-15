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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 03:30 م

سائرون : قوى سياسية مازالت تضغط على رئيس الوزراء المكلف

سائرون


اكد تحالف "سائرون"  :" ان  بعض القوى السياسية مازالت تحاول الضغط على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بفرض شخصيات محددة عليه"، داعيا اياها الى الكف عن تلك المحاولات وترك حرية الاختيار للمكلف.

وقال النائب عن التحالف رعد حسين في تصريح صحفي :" ان قوى سياسية معروفة ضغطت في السابق على المكلفين علاوي والزرفي بفرض شخصيات محددة ، مازالت تضغط بشكل وآخر لاتباع الاسلوب ذاته مع الكاظمي ".

ودعا حسين تلك القوى الى :" الكف عن تلك المحاولات وترك حرية الاختيار لرئيس الوزراء المكلف لكونه سيراعي حجم المكونات في كابينته الوزارية ".

واوضح النائب :" ان  الكاظمي قد منح  حرية الاختيار من قوى سياسية كبيرة ، منها سائرون ، شرط احتواء الفضاء الوطني وبشروط تراعي المهنية وقوة الشخصية والنزاهة " ، مبينا :" ان  مرحلة الكاظمي محددة بفترة معينة وبملفات محددة ، منها تجاوز الازمة الاقتصادية والازمة الصحية والتهيئة لانتخابات مبكرة ".

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