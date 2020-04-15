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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 03:14 م

دراسة أسترالية: عقار لقمل الرأس يمنع نمو فيروس كورونا المستجد

كورونا

أفادت دراسة أجرتها جامعة "موناش" الأسترالية في إطار عمل مشترك مع معهد Peter Doherty للعدوى والمناعة، أنّ عقار "Ivermectin" لقمل الرأس يمكنه أن يمنع نمو فيروس كورونا المستجد في الخلايا المزروعة مختبرياً في غضون 48 ساعة.

وقال الدكتور كايلي واغستاف، من معهد الطب الحيوي في “موناش”: لقد توصّلنا إلى أنّ جرعة واحدة من هذا العقار من شأنها أن تزيل جميع المواد الوراثية للفيروس بشكلٍ فعّالٍ في خلال 48 ساعة، كما وجدنا انخفاضاً كبيراً لها أيضاً في غضون 24 ساعة.

وفي حين لم يُعرف بعد طريقة عمل Ivermectim ضد الفيروس، فمن المرجح أنه يوقفه عن طريق إفشال قدرة الخلايا المضيفة على مسحه.

أمّا الخطوة التالية فتتمثل بتحديد الباحثين للجرعة الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.

وتابع الدكتور واغستاف: في هذا الوقت الّذي نواجه فيه وباءً عالميّاً من دون أي علاج متوفّر، قد يساعد أي مركب متاح حول العالم في التغلّب على الفيروس بشكلٍ أسرع. وفي الواقع، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتوفّر اللقاح على نطاق واسع.
فيتوقع العلماء أن عملية التطوير قد تستغرق شهراً على الأقل، قبل إجراء التجارب البشرية. وقبل أن يتم استخدام Ivermectin لمكافحة فيروس كورونا، هناك حاجة إلى التمويل لإخضاعه للاختبارات ما قبل السريرية والتجارب السريرية.

ويعد Ivermectin عقاراً مضاداً للطفيليات معتمداً من قبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، وأثبت أيضاً فعاليته في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والإنفلونزا.

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