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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 03:07 م

ألمانيا تسجل 285 وفاة ونحو 2500 إصابة بكورونا في يوم واحد

كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، عن تسجيل 285 وفاة و2486 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا في ألمانيا إلى 3254 وفاة و127584 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير أرقام اليوم إلى ارتفاع جديد في المعدلات اليومية بعد أربعة أيام من الانخفاض.
وكانت حصيلة الاثنين 2082 إصابة و170 حالة وفاة.

وذكر لوثار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ أمس، أن انخفاض عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد في الأيام الماضية ربما يرجع إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات خلال عطلة عيد القيامة، محذرا من أنه "لا يمكننا الحديث عن احتواء الفيروس بعد".

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