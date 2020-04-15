الصحة: الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر



أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن الإجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذت حالت دون تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن الوقت مايزال مبكراً لإعلان تجاوز مرحلة الخطر.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صحفي " إن سرعة الإجراءات الوقائية وعلميتها وقوتها التي اتخذت بوقت مبكر من قبل الحكومة ووزارة الصحة حالت دون انتشار فيروس كورونا، على عكس ما حدث في الكثير من الدول العظمى.



وأضاف " أن هناك احتواء للاصابات ومنع لتفشي الوباء وهذا يعد إنجازاً كبيراً، مشدداً على ضرورة استمرار الالتزام بالتعليمات حتى يتم السيطرة بشكل كامل على الفيروس.



ولفت إلى أن المؤسسات الموجودة كافية لاستيعاب الأعداد المصابة حالياً بفيروس كورونا.



وحذر البدر من تفشي الوباء لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي وعدم تحمله الأعداد الكبيرة من المصابين .



وأوضح، أن أفضل علاج لمواجهة كورونا هو من خلال الوقاية والاهتمام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.



ف.ا