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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 01:39 م

الخارجية: سنعيد العراقيين في الكويت برا السبت المقبل

وزارة الخارجية العراقية


أعلنت وزارة الخارجية، عن إعادة العراقيين العالقين في الكويت إلى البلاد براً يوم السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان  انه  سيتم إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً السبت المقبل بالتنسيق مع محافظة البصرة .

ف.ا
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