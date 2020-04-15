الخارجية: سنعيد العراقيين في الكويت برا السبت المقبل

أعلنت وزارة الخارجية، عن إعادة العراقيين العالقين في الكويت إلى البلاد براً يوم السبت المقبل. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان انه سيتم إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً السبت المقبل بالتنسيق مع محافظة البصرة . ف.ا Copy أخبار متعلقة الكعبي : العراق مازال في دائرة خطر كورونا لمواجهة الانخفاض المفاجئ .. سعران للنفط في الموازنة هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر تضرب منطقة جنوبي العراق الكويت تحظر السفر برا للعراق بسبب الأوضاع الأمنية عمليات الرافدين: سنساند مطالب المتظاهرين وحقوقهم المشروعة عاجل.. نقابة المحامين العراقيين تدعو إلى التضامن مع المتظاهرين الأربعاء المقبل في ساحة التحرير