الخارجية: سنعيد العراقيين في الكويت برا السبت المقبل





أعلنت وزارة الخارجية، عن إعادة العراقيين العالقين في الكويت إلى البلاد براً يوم السبت المقبل.



وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان انه سيتم إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً السبت المقبل بالتنسيق مع محافظة البصرة .



ف.ا