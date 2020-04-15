نائب يتهم وزير المالية بتحول نصف عائدات النفط الى اقليم كردستان



اتهم النائب يوسف الكلابي وزير المالية فؤاد حسين بتحويل نصف عائدات النفط الى اقليم كردستان، مشيرا في ذات الوقت الى ان الاقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية دينارا واحدا من ورادات الاقليم.



وقال الكلابي، في تصريح صحفي، إن عائدات العراق لاتتجاوز ترليون دينار عراقي ووزير المالية يصر حتى شهر اذار الماضي، على تحويل 458 مليار دينار الى الاقليم.



واضاف أن ذلك يعني ان وزير المالية سيأخذ اكثر من نصف عائدات العراق ويرسلها الى الاقليم بعد اتفاق اوبك الاخير، موضحا ان الوزير مصر على مخالفة المادة ١٠ من قانون الموازنة رقم ١ لسنة ٢٠١٩ وكذلك المادة ٢٧ / خامسا من قانون الادارة المالية ورغم صدور كتب منع الصرف من لجنة النزاهة واللجنة المالية.



واشار الكلابي الى أن الاقليم لم يسلم بغداد دينارا واحدا من عائدات النفط او المنافذ، ما يعني ان الاقليم يستحوذ على منافذ وورادات الاقليم ونصف عائدات البلاد حسب تعبيره.



