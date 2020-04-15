السباحون ينضمون الى جوقة المطالبين باستبعاد وزير الشباب والرياضة

اعلن الاتحاد العراقي للسباحة، مساندته لمطالب الرياضيين والمدربين والاداريين في عدد من الاتحادات الرياضية ، الخاصة باستبعاد وزير الشباب والرياضة احمد رياض من الكابينة الحكومية القادمة.



وقال امين سر الاتحاد رائد فاضل :" ان الوزير احمد رياض، اخفق في ادارته للوزارة وفشل بتنفيذ مفردات البرنامج الحكومي ، ولم يتمكن من استثمار نجاحات الوزير السابق عبد الحسين عبطان، الذي تمكن من ادارة جميع الملفات بمهنية واضحة نالت ثناء ورضى الجميع ".



وجدد فاضل الدعوة الى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، باستقطاب الكفاءات الرياضية التي تتميز بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة وذلك للتنافس على شغل حقيبة الشباب والرياضة في الفترة القادم”.

ف.ا