بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 16 نيسان 2020
آخر الأخبار
المحاصصة برداء الحرية .. الكاظمي "حر" باختيار وزرائه لكن بمشاركة الكتل السياسية !! قضاء المدينة بالبصرة مهدد بكارئة بيئية بسبب المياه المالحة المسعودي : لايمكن انتاج حكومة بمقاسات ايجابية كاملة .. ويجب مسك العصا من الوسط نائب : مفاوضات الكاظمي مع الكتل ستكون صعبة وحرجة سائرون : قوى سياسية مازالت تضغط على رئيس الوزراء المكلف دراسة أسترالية: عقار لقمل الرأس يمنع نمو فيروس كورونا المستجد ألمانيا تسجل 285 وفاة ونحو 2500 إصابة بكورونا في يوم واحد القبض على احد المتاجرين بالعملة المزيفة في كركوك القبض على احد تجار المخدرات شمال غربي بغداد صحة الكرخ: أم تعافت من كورونا ترفض مغادرة المستشفى بسبب ابنتها
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 12:06 م

خبراء: التدخين يزيد خطر الإصابة بكورونا.. 14 مرة

الإقلاع عن التدخين

أكد خبراء في بريطانيا، أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد بمقدار 14 مرة، ويمكن أن يعرضوا أفراد الأسرة لخطر الإصابة أيضاً.

قال مدير الصحة العامة في بريطانيا، البروفيسور جون نيوتن: باتت الحاجة للإقلاع عن التدخين ملحة أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للحفاظ على صحتك الخاصة ولكن لحماية من حولك أيضاً.

وبحسب البروفيسور نيوتن، فإن التدخين يتسبب بتلف الرئتين مما يجعلهما ضعيفتين وأكثر عرضة للإصابة بالمزيد من الضرر أثناء الإصابة بفيروس كورونا.

وقد وجدت دراسة أجريت في الصين مؤخراً بأن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بعد التقاط عدوى كورونا بمقدار 14 مرة مقارنة مع غير المدخنين.

من جهته أوضح الدكتور البريطاني باباك أشرفي، أن التدخين المفرط يمكن أن يضعف المناعة، ويجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات. إضافة إلى ما سبق، حذر الدكتور أشرفي من أن التدخين قد يجعل أعراض كورونا أكثر حدة، ويطيل مدة المرض.

وأظهرت أبحاث أخرى بأن معدل البقاء على قيد الحياة لدى الرجال المدخنين المصابين بكورونا أقل من النساء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

دراسة أسترالية: عقار لقمل الرأس يمنع نمو فيروس كورونا المستجد 15 نيسان 2020 03:14 م

العراق وإيران

رسمياً.. تأجيل مباراة العراق وإيران في تصفيات المونديال 15 نيسان 2020 05:37 ص

أرشيفية

الأمم المتحدة: الحصبة تهدد حياة 117 مليون طفل في العالم بسبب كورونا 14 نيسان 2020 02:46 م

كورونا

ليست الرئة فقط.. 4 أعضاء أخرى في جسم الإنسان يهاجمها كورونا 14 نيسان 2020 11:29 ص

سن 50

أطعمة يجب أن يتجنبها الرجال بعد عمر الخمسين 14 نيسان 2020 09:47 ص

كورونا

بحث ياباني: عقار جديد يمنع تكاثر فايروس كورونا 13 نيسان 2020 02:16 م

كورونا

الصحة العالمية تقدم نصائح غذائية لمصابي كورونا 13 نيسان 2020 10:46 ص

كورونا

دراسة أمريكية: ارتفاع الرطوبة يوفر بيئة مواتية لمكافحة فايروس كورونا 12 نيسان 2020 02:36 م

التعليقات