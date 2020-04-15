الاسبوع المقبل .. افتتاح اول مستشفى لمصابي كورونا في ديالى بتبرعات الاهالي



اعلن مسؤول حكومي في ديالى، ان الاسبوع المقبل سيشهد انجاز اول مستشفى خاص بمصابي كورونا، نفذ بتبرعات اهالي المحافظة.



وقال دلير حسن قائمام قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) :" ان انشاء المستشفى الخاص بمصابي فايروس كورونا داخل القضاء ،وصل الى مراحل متقدمة جدا وسيتم افتتاحه في غضون اسبوع من الان ".



واضاف:" ان اجراءات حظر التجوال تقف وراء تأخير انجازه بسبب صعوبة اجراءات نقل المواد الاولية والمستلزمات الاخرى"، مبينا :" ان المستشفى جرى بناؤه بتبرعات الاهالي والميسورين ، وهو الاول من نوعه في ديالى ".



وتابع :" ان المستشفى سيدار من قبل الكوادر الطبية في خانقين وسيخصص بعد انتهاء فايروس كورونا للامراض الوبائية ، من اجل خدمة المرضى وتعزيز الخدمات العلاجية".



ف.ا