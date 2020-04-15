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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:59 ص

اقتصادي يحذر : كورونا سيزيد جيوش العاطلين في العراق

غدير العطار

حذر عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، من تزايد جيوش العاطلين عن العمل في العراق بسبب جائحة كورونا التي ضربت العديد من البنى الاقتصادية العامة والخاصة .

وقال العطار في بيان صحفي :" ان العديد من شركات القطاع الخاص العراقي تضررت بنسبة كبيرة من جائحة كورونا التي ضربت اغلب دول العالم وسببت انهيارات حادة في الايرادات المالية واسواق البورصة والتعاملات التجارية".

واضاف :" ان استمرار تعطل عمل شركات القطاع الخاص الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في اختصاصات التجارة والسيارات والسياحة والسفر وغيرها ، سيؤدي الى تقليل اعداد الموظفين في تلك الشركات بسبب تكبد الاخيرة خسائر مالية ، ما يضطرها الى تسريح عدد كبير لعجزها عن  تأمين الرواتب الشهرية".

واشار العطار الى اهمية دور الحكومة العراقية في الوقت الحالي ومساعدة شركات القطاع الخاص وحمايتها من الانهيار بطريقة تأمين الرواتب لهؤلاء الموظفين لفترة لا تقل عن ٣ اشهر ،  من اجل ترميم الوضع المالي للشركات التي تعرضت للخسائر اليومية بسبب كورونا ، كما فعلت حكومات دول اخرى  في تأمين رواتب موظفي القطاع الخاص ومساعدة الشركات" .

ف.ا
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