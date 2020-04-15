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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:56 ص

الامن النيابية : انخفاض طلعات التحالف الدولي منح داعش حيزا للتحرك

لجنة الامن النيابية

اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان تنظيم داعش الارهابي يتحرك اشبه بـ"حركة العصابات"، فيما اشارت الى :" ان انخفاض طلعات التحالف الدولي منح التنظيم حيزا للتحرك ".

وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان خلايا داعش موجودة ولم يتم القضاء عليها في عدة محافظات ، وحاليا منح انخفاض الطلعات الجوية للتحالف ، الخلايا حيزا للتحرك اشبه بحركة العصابات، لان ضربات التحالف كانت موجعة للتنظيم".

واضاف النائب عن ديالى :" ان اكثر ما يؤثر على امن المحافظة ، هو قاطع صلاح الدين، لان هناك 14 قرية غير محررة من الخلايا وخالية من سكانها والقوات الامنية"، مبينا :" ان عناصر داعش يتخذون من نهر العظيم منطقة عبور لتهديد امن ديالى".

ف.ا
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