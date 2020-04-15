الامن النيابية : انخفاض طلعات التحالف الدولي منح داعش حيزا للتحرك



اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان تنظيم داعش الارهابي يتحرك اشبه بـ"حركة العصابات"، فيما اشارت الى :" ان انخفاض طلعات التحالف الدولي منح التنظيم حيزا للتحرك ".



وقال عضو اللجنة عبدالخالق العزاوي في تصريح صحفي :" ان خلايا داعش موجودة ولم يتم القضاء عليها في عدة محافظات ، وحاليا منح انخفاض الطلعات الجوية للتحالف ، الخلايا حيزا للتحرك اشبه بحركة العصابات، لان ضربات التحالف كانت موجعة للتنظيم".



واضاف النائب عن ديالى :" ان اكثر ما يؤثر على امن المحافظة ، هو قاطع صلاح الدين، لان هناك 14 قرية غير محررة من الخلايا وخالية من سكانها والقوات الامنية"، مبينا :" ان عناصر داعش يتخذون من نهر العظيم منطقة عبور لتهديد امن ديالى".



ف.ا