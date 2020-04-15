الفتح : الكاظمي يواجه الشروط والقيود ذاتها التي دفعت محمد علاوي للانسحاب

كشف تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ، عن مطالبة الكتل السنية المرشح مصطفى الكاظمي بست وزارات في كابينته ، خلال المفاوضات الجارية.



وقال النائب عن "الفتح" حنين القدو في تصريح صحفي :" ان المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية والمرشح مصطفى الكاظمي تحتوي من التعقيد الكبير ، ما يصعب معه تشكيل الحكومة".



واضاف :" ان الكتل السنية طلبت من المرشح المكلف مصطفى الكاظمي ست وزارات في حكومته مقابل تمرير كابينته في مجلس النواب" ، مشيرا الى :" ان الكتل الكردية والسنية وضعت شروطا تعجيزية ".



واوضح :" ان الكاظمي يواجه حاليا الشروط والقيود ذاتها من قبل الكتل السنية والكردية التي جابهت محمد توفيق علاوي والتي دفعته للانسحاب".

ف.ا