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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:53 ص

الفتح : الكاظمي يواجه الشروط والقيود ذاتها التي دفعت محمد علاوي للانسحاب

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

كشف تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ،  عن مطالبة الكتل السنية  المرشح مصطفى الكاظمي  بست  وزارات في كابينته ، خلال المفاوضات الجارية.

وقال النائب عن "الفتح"  حنين القدو  في تصريح صحفي :" ان المفاوضات التي تجري بين الكتل السياسية والمرشح مصطفى الكاظمي تحتوي من التعقيد الكبير ، ما يصعب معه  تشكيل الحكومة".

واضاف :" ان الكتل السنية طلبت من المرشح المكلف مصطفى الكاظمي ست وزارات في حكومته مقابل تمرير كابينته في مجلس النواب" ، مشيرا الى :" ان الكتل الكردية والسنية وضعت شروطا تعجيزية ".

واوضح :" ان الكاظمي يواجه حاليا الشروط والقيود ذاتها من قبل الكتل السنية والكردية التي جابهت محمد توفيق علاوي والتي دفعته للانسحاب".

 

ف.ا

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