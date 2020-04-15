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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:48 ص

المستشار المالي : لدينا فائض نفطي لا احد يرغب بشرائه

مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

كشف المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح عن امتلاك العراق فائضاً في النفط مقداره 40 مليون برميل، لا احد يرغب بشرائه.

وقال صالح في تصريح صحفي :" ان الأثر المالي المترتب على بيع هذه الكمية  بأبخس الاثمان سيوفر عوائد ضعيفة جداً ويزيد من المعروض العالمي الفائض ، ونتحول الى  طرف ضعيف في حرب الاسعار، وسيدخل العراق ، الذي يمثل رابع بلد منتج للنفط في العالم،  بحلبة حرب الاسعار".

واضاف :" ان المصافي في العالم متوقفة في الغالب والخزانات مليئة  بالنفط الخام والتخمة قائمة في سوق النفط العالمية، وتقدر بـ 30 مليون برميل نفط يومياً من اصل انتاج بنحو 104 مليون برميل نفط يوميا في العالم ، والخزين العالمي تضاعف واضيفت عليه اكثر من 300 مليون برميل نفط".

وتابع :" ان  مسألة التزامنا او عدم التزامنا بقرار اوبك سيؤدي  النتيجة الاقتصادية  نفسها، ومع ذلك فان الالتزام بقرار اوبك هو التزام أدبي وليس التزاما قسريا، ومتروك للسياسة النفطية والمالية العراقية وتقدير ظروف العراق الاقتصادية ".

 

ف.ا

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