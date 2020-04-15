خلية أزمة البصرة: السيطرة على انتشار كورونا باتت قريبة





أكد مقرر خلية الازمة في البصرة عقيل طالب، أن السيطرة على وباء كورونا باتت قريبة.



وقال طالب إنه “من خلال المعلومات التي تصلنا في خلية الازمة بخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والشفاء منه، نستطيع القول ان الوضع مازال تحت السيطرة في محافظة البصرة”.



وأشار الى ان “هناك ارتفاعا وانخفاضا في معدل الاصابات يقابلها ازدياد في حالات الشفاء وقلة في الوفيات”، مبينا ان “هناك متابعة من قبل خلية الازمة للاجراءات المتبعة في مستشفيات البصرة”.



وطالب مقرر خلية الازمة الحكومة بـ” المزيد من الدعم وتوفير المستلزمات الطبية وتسخير كافة الإمكانيات من اجل الوصول الى مراحل متقدمة في السيطرة على الفيروس والقضاء عليه نهائيا في محافظة البصرة”.



وكانت البصرة قد سجلت منذ بداية الازمة 205 حالة إصابة بفيروس كورونا، شفي منها 91 حالة وتوفي 16، فيما بقيت 98 حالة تتماثل الشفاء في مستشفيات المحافظة.



ف.ا