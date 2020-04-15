برهم صالح يمتدح الكاظمي: صحفي ذكي وسيتجاوز المشاكل

أثنى رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، واصفا اياه بـ"الصحفي الذكي"، مؤكدا قدرته على تجاوز مشاكل البلاد .



وقال صالح، في حوار مع شبكة CNNالأمريكية، إن "مصطفى الكاظمي مختلف عن بقية المكلفين"، موضحا أنه "يحظى بإجماع وطني كبير".



وأضاف رئيس الجمهورية، أن الكاظمي "ذكي وصحفي وسيتجاوز هذه المشاكل".



وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.

