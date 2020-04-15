اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تنفي صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال



نفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال .



وقال مصدر باللجنة إن "الحديث عن صدور قرارات جديدة عن اللجنة العليا بشأن حظر التجوال واستئناف دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص في دوائر معينة عارٍ عن الصحة ” .



وأضاف أن ”اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء ستعقد اليوم اجتماعها الأسبوعي وأمامها عدد من المواضيع والاقتراحات وستنظر بها وتصدر عنها القرارات اللازمة ".



وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت في وقت سابق تمديد حظر التجوال لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري.



ف.ا