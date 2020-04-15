بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 نيسان 2020
آخر الأخبار
المستشار المالي : لدينا فائض نفطي لا احد يرغب بشرائه الاتحاد الوطني : مهمة المكلف صعبة ومتعثرة خلية أزمة البصرة: السيطرة على انتشار كورونا باتت قريبة اصابة ضابطين وشرطيين في هجوم لداعش في كركوك برهم صالح يمتدح الكاظمي: صحفي ذكي وسيتجاوز المشاكل محافظ النجف ينفي اعداد برتوكولات لعودة المجاميع السياحية والدينية الايرانية الى النجف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تنفي صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال ردا على نية ايران استئناف زيارة العتبات الدينية..هيئة المنافذ: منافذنا مغلقة لاشعار اخر الصيدلي: الاجراءات الحكومية تجاه العوائل المتعففة بطيئة ولا تناسب سرعة انتشار وباء كورونا القدو : المكونات الصغيرة مهمشـة وممثلوها مستبعدون من مشاورات تشكيل الحكومة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:24 ص

اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تنفي صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال

اللجنة العليا

نفت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، صدور قرارات جديدة بشأن حظر التجوال . 

وقال مصدر  باللجنة إن "الحديث عن صدور قرارات جديدة عن اللجنة العليا بشأن حظر التجوال واستئناف دوام الموظفين في القطاعين العام والخاص في دوائر معينة عارٍ عن الصحة ” . 

وأضاف أن ”اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الوزراء ستعقد  اليوم  اجتماعها الأسبوعي وأمامها عدد من المواضيع والاقتراحات وستنظر بها وتصدر عنها القرارات اللازمة ".

 وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قررت في وقت سابق تمديد حظر التجوال لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء

المستشار المالي : لدينا فائض نفطي لا احد يرغب بشرائه 15 نيسان 2020 11:48 ص

كورونا

خلية أزمة البصرة: السيطرة على انتشار كورونا باتت قريبة 15 نيسان 2020 11:39 ص

محافظ-النجف-لؤي-الياسري-1-780x470

محافظ النجف ينفي اعداد برتوكولات لعودة المجاميع السياحية والدينية الايرانية الى النجف 15 نيسان 2020 11:28 ص

حظر التجوال في ذي قار

الصحة العالمية: أي تراخي بتطبيق حظر التجوال سيضاعف عدد الإصابات بكورونا في العراق 15 نيسان 2020 10:04 ص

كورونا

إصابة شاب بفايروس كورونا في السليمانية 15 نيسان 2020 09:51 ص

safe_image

البنك المركزي يصدر توجيها جديدا للمصارف 15 نيسان 2020 06:55 ص

البصرة

تحذير من كارثة بيئية تضرب مدينة البصرة 15 نيسان 2020 06:00 ص

كورونا في العراق

شفاء 6 مصابين بكورونا من أسرة واحدة بالسليمانية 15 نيسان 2020 05:56 ص

التعليقات