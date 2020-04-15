ردا على نية ايران استئناف زيارة العتبات الدينية..هيئة المنافذ: منافذنا مغلقة لاشعار اخر



اكدت هيئة المنافذ الحدودية ان المنافذ مع ايران والكويت مغلقة الى اشعار اخر.



وقال بيان للهيئة ان وكالة "فارس" نشرت خبرا مفاده بأن ايران تخطط لاستئناف زيارة العتبات الدينية في العراق رغم قرار الإغلاق الذي يعم معظم دول العالم تفاديا لتفشي وباء كورونا.



واكدت الهيأة :" ان منافذنا الحدودية البرية مع إيران والكويت مغلقة بشكل كامل أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري الى أشعار آخر، وسيتم العمل بأعادة فتح المنافذ وفق المعطيات والمستجدات الصحية ليتسنى الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إتخاذ قرارات جديدة بشأن فتح المنافذ".



واوضحت انه :" لغاية الان لم يتخذ اي قرار من اللجنة العليا باستئناف العمل بالمنافذ، وهذا الموضوع يخضع لتقدير وبيانات وزارة الصحة".



ف.ا