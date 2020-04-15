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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:16 ص

الصيدلي: الاجراءات الحكومية تجاه العوائل المتعففة بطيئة ولا تناسب سرعة انتشار وباء كورونا

محمد اقبال

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى  محمد اقبال الصيدلي :" ان ظهور جيوش من العاطلين والمتعففين يظهر من جديد هشاشة الوضع الاقتصادي ويكشف حجم اخطبوط الفساد الذي لا زال ينخر بجسد العراق منذ سنوات ".

وقال الصيدلي في بيان:" ان الاجراءات الحكومية لمعالجة الوضع الانساني لتلك العوائل لا زال بطيئا ودون مستوى الكارثة الانسانية "، مشيرا الى غياب التخطيط والالية السليمة لتوزيع المنح التي اقرتها خلية الازمة لتلك العوائل رغم مرور اكثر من شهر من الان على فرض حظر التجوال ".

و دعا  الصيدلي   الحكومة المركزية الى حصر العوائل المتضررة من ازمة كورونا ،والتي ليس لديها اي مورد حكومي ،بشكل دقيق عن طريق البيانات الحكومية وتشكيل لجان مشتركة من وزارات التخطيط والعمل والداخلية بالتعاون مع مختاري المناطق والوكلاء  وجعل المسؤولية مشتركة بدلاً من ان يتحملها الوكيل لوحده وحتى لايتسرب المال العام وتطالهاايادي مافيات الفساد .

ف.ا
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