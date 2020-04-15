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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:13 ص

القدو : المكونات الصغيرة مهمشـة وممثلوها مستبعدون من مشاورات تشكيل الحكومة

نائب-عن-نينوى-حنين-القدو

انتقد ممثلو الاقليات ، تهميش المكونات العراقية الصغيرة واستبعاد ممثليهم من مشاورات  تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .

وقال  النائب  الشبكي حنين القدو في بيان صحفي   ، ان " المناقشات التي تجري الان  بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية ، تقوم بها الكتل والقوى السياسية الكبيرة من حيث عدد المقاعد التي تملكها في السلطة التشريعية"، مبينا ان "  ممثلي المكونات العراقية الصغيرة مهمشون تماما ، بل مستبعدون من اية مشاورات ومناقشات في تشكيلة الحكومة التي من المفروض ان تكون حكومة لكل العراقيين  ، وليست للمكونات الكبيرة واحزاب السلطة".

 واضاف ، ، ان " المكونات الصغيرة تملك من الارث الحضاري  والتاريخ الناصع والكفاءات  التي قد لاتملكها اكثر القوى السياسية"، معتبرا  انه "  معيب جدا ان يتم تطبيق مبدأ / دكتاتورية الديمقراطية / على الحلقات الضعيفة في المجتمع العراقي ".

واكـد ضرورة ان يكون لهذه المكونات مدخلات حقيقية تتعلق بموضوع العراق  ، وان يكون لهم دور   في بناء وصيانة السياسات الوطنية وصياغة الاهداف التي تحقق طموحات كل العراقيين بغض النظر عن حجم هذه المكونات  من حيث العدد ".

ف.ا
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