القدو : المكونات الصغيرة مهمشـة وممثلوها مستبعدون من مشاورات تشكيل الحكومة



انتقد ممثلو الاقليات ، تهميش المكونات العراقية الصغيرة واستبعاد ممثليهم من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .



وقال النائب الشبكي حنين القدو في بيان صحفي ، ان " المناقشات التي تجري الان بين الكتل السياسية لتقاسم المناصب في السلطة التنفيذية ، تقوم بها الكتل والقوى السياسية الكبيرة من حيث عدد المقاعد التي تملكها في السلطة التشريعية"، مبينا ان " ممثلي المكونات العراقية الصغيرة مهمشون تماما ، بل مستبعدون من اية مشاورات ومناقشات في تشكيلة الحكومة التي من المفروض ان تكون حكومة لكل العراقيين ، وليست للمكونات الكبيرة واحزاب السلطة".



واضاف ، ، ان " المكونات الصغيرة تملك من الارث الحضاري والتاريخ الناصع والكفاءات التي قد لاتملكها اكثر القوى السياسية"، معتبرا انه " معيب جدا ان يتم تطبيق مبدأ / دكتاتورية الديمقراطية / على الحلقات الضعيفة في المجتمع العراقي ".



واكـد ضرورة ان يكون لهذه المكونات مدخلات حقيقية تتعلق بموضوع العراق ، وان يكون لهم دور في بناء وصيانة السياسات الوطنية وصياغة الاهداف التي تحقق طموحات كل العراقيين بغض النظر عن حجم هذه المكونات من حيث العدد ".



ف.ا