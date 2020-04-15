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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 11:06 ص

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الاردني هاتفيا تعزيز التعاون الثنائي

محمد علي الحكيم

تلقّى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً من نظيره  الاردني ايمن الصفدي ، بحثا خلاله تعزيز التعاون الثنائي. 

واعرب الوزير الحكيم ، حسب بيان لوزارة الخارجية ، عن امتنانه لما قدّمته المملكة إلى العراق من أدوية تدخل في علاج المُصابين بفايروس كورونا، مؤكدا :" ان العلاقات التي تربط بغداد وعمّان تشهد ارتقاءً مُتصاعِداً باتجاه تعزيز التعاون الثنائيّ، وتحقيق المصالح المُشترَكة بما يُلبِّي تطلُّعات كلا الشعبين الشقيقين ".

من جهته  اكد الصفديّ اهتمام المملكة بالأوضاع في العراق في ظلِّ انتشار وباء فايروس كورونا في العالم، مشيدا  بالاجراءات العاجلة والناجعة التي اتّخذتها الحكومة العراقيّة في مواجهته.

ف.ا
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