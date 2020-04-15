كورونا عربيا: الإصابات تتفاوت.. وحالات الشفاء تفوق الإصابة في العراق

تفاوتت الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية، حيث أن وحالات الشفاء تفوق الإصابة في العراق.

فقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 22 إصابة جديدة وشفاء 49 حالة وعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في البلاد بفيروس كورونا.

وأشار بيان للوزارة إلى أنه تم فحص 1756 نموذجاً للحالات المشتبه بها في جميع المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أنه بهدف تقييم الموقف الوبائي في العراق جرى تنفيذ فعالية الرصد الفعال في المناطق ذات الخطورة العالية والمناطق الصامتة حيث تم إجراء فحص لـ 5890 نموذجاً لم تشمل إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن المجموع الكلي للنماذج التي تم فحصها منذ بداية الأزمة 45437 نموذجاً.

وسجلت في الإمارات 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و81 حالة شفاء.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام، بأن وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجلت 412 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 4933 حالة كما سجلت الإمارات 81 حالة شفاء جديدة ليبلغ إجمالي المصابين الذين تعافوا من فيروس كورونا 933 حالة.



ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أن أعداد الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت 32 ألف فحص بزيادة تقدر بـ 10 آلاف فحص عن العدد الذي أعلن عنه أمس.

وفي الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 397 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة مشيراً إلى أنه سجلت 20 حالة شفاء.

من جهته أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اليوم أن الأردن أعلن حظراً شاملاً لمدة 48 ساعة بدءاً من ليلة الجمعة القادمة.

وقال العضايلة في إيجاز صحفي يومي إنه نظراً لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة سنعلن خلال الأسبوع الجاري عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية، أنه تم تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها اثنتان لدى أجنبيين اثنين و14 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، إنه تم خروج 26 من المصابين من مستشفيات العزل وجميعهم مصريون ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 514 حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 683 حالة ضمنهم الـ 514 المتعافون وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 2350 حالة ضمنهم 514 تم شفاؤها و178 حالة وفاة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1838 حالة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المستبعدة بلغ 7771 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد وحتى صباح اليوم مشيرة إلى ثبات العدد الإجمالي للوفيات عند 126 حالة بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 210 بزيادة 7 حالات بناء على نتائج التحاليل المخبرية المزدوجة.