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الأربعاء, 15 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 09:47 ص

بالفيديو.. رائدة فضاء أميركية من أصل عراقي من داخل المحطة الدولية للفضاء توجه رسالة لأطفال العراق

جيسيكا مير

وجهت رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية من داخل المحطة الدولية للفضاء، رسالة خاصة لأطفال العراق.

وقالت جيسيكا مير، وهي رائدة فضاء أميركية من أصول عراقية، إنها تسعى لرسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، من الفضاء.

وتخوض مير، رائدة الفضاء التي تعمل مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، رحلة مدتها 7 أشهر، داخل محطة الفضاء الدولية.


وقالت مير في فيديو نشرته (ناسا) "مرحبا، أنا جيسيكا مير، وأنا سعيدة جدا لأنني أستطيع رسم الابتسامة من الفضاء، على وجوه أطفال العراق".

وخاطبت أطفال العراق، قائلة "هل تعلمون بأننا لا نتشارك فقط بالسماء والشمس والقمر، بل أننا نتشارك كذلك بتراثنا، فوالدي وعائلته من بغداد، لذا بإمكانكم القول أننا معا نكون عائلة واحدة كبيرة".

وأضافت "عندما أحلق فوق بغداد، أنا أكون فوقكم بمسافة 350 كم، ولكنني أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيفة من الفضاء".

وتابعت "بإمكانكم أن تبحثوا عني ليلا، باستخدام موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم"، مشيرة الى "انني ربما سأرى ابتسامتكم اللامعة من الفضاء، وأنتم ستروا ابتسامتي لكم".

 وأكدت رائدة الفضاء التي تعمل مع ناسا منذ 2013، "عندما كنت طفلة صغيرة، كنت أحلم بأن أكون رائدة وفضاء، وقد تصبحون أنتم كذلك في المستقبل".

 وبينت "أتمنى أن أرى آخرون من أصول عراقية، مثلي، يكملون مغامراتنا في الفضاء. ادرسوا بجد، وافعلوا كل ما بوسعكم، وحاولوا تحقيق أحلامكم".

شاهد الفيديو..

 

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