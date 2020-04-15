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الأربعاء, 15 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 09:30 ص

ناشطون يخرجون من المثنى بعد صدور أوامر قبض بحقهم

جامعة المثنى

كشف مصدر محلي بمحافظة المثنى، عن خروج ناشطين من المحافظة بسبب ملاحقة القوات الأمنية لهم.

وذكر المصدر في تصريح صحفي، أن " الناشط المدني (ايهم النعيمي) أطلق سراحه اليوم بكفالة مالية بعد اعتقاله لمدة ثلاثة أيام "، لافتا إلى أن "5 ناشطين اخرين غادروا المحافظة بطريقة مجهولة هربا من الاعتقال بعد صدور اوامر القاء قبض بحقهم من قبل محاكم التحقيق لأسباب مجهولة".

وبين المصدر، أن "الناشطين الذين خرجوا المحافظة قادوا حراكاً قويا خلال الفترة الماضية لتغيير المحافظ، احمد منفي جودة، والاتيان ببديل عنه من ساحة التظاهر".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "عناصر امنية بدأت تتمرد على قيادة شرطة المحافظة والمحافظ، لعدم موافقتهم على جر ابناء المحافظة الى صدامات جديدة معهم من خلال تنفيذ اوامر الاعتقال بحق الناشطين المطلوبين للقضاء".

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