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الأربعاء, 15 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 نيسان 2020 09:22 ص

الاتحاد الوطني: الكاظمي يحظى بالدعم السياسي بمرتبة ذهبية

مصطفى الكاظمي

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، أن نجاح المكلف مصطفى الكاظمي بتمرير كابينته هي الخطوة الأولى للإصلاح.

وقال الرديني في تصريح متلفز، إن "النظام السياسي الحالي يتطلب استقرار الدولة وقوتها وهو لا يشبه أي نظام في العالم".

وأضاف أن "الكاظمي يحظى بالدعم السياسي بمرتبة ذهبية"، لافتا إلى أنه "مع التصحيح والظروف ليست مبررا لعدم القيام به".

وأشار خوشناو إلى أن "مطالبة المتظاهرين بعدم ازدواج الجنسية هو مطلب دستوري مشروع"، موضحا أن "على الكاظمي التخلي عن جنسيته الثانية اسوة "بمام جلال الطالباني".

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