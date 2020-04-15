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الأربعاء, 15 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 08:22 ص

البرلمان الإيراني يكذب وزارة الصحة ويكشف عن مفاجأة في عدد وفيات كورونا

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كذب مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، أرقام ضحايا فيروس كورونا المستجد التي تنشرها وزارة الصحة في البلاد كل يوم، مؤكدا أن عدد الوفيات منذ ظهور هذا الفيروس في إيران بلغ 8609 أشخاص.
وذكر المركز في تقرير له قائم على التقديرات أن "العدد الفعلي للوفيات يبلغ نحو ضعف عدد المصابين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه "بحسب التقديرات الصادرة عن المركز  الثلاثاء الـ14 من أبريل/ نيسان، فإن عدد الوفيات بسبب كورونا يبلغ 8609 بينما يتراوح عدد المصابين بهذا الفيروس ما بين 600 ألف إلى 750 ألفا".
ووفقا للتقرير، فإن 60 مليون شخص من أصل 85 مليونا في إيران سيصابون بالفيروس دون أي تدخل حكومي، مضيفا أنه "في هذه الحالة، سيبقى فيروس كورونا في البلاد لمدة 400 يوم وستصل ذروته بحلول نوفمبر المقبل".
ووفقا للتوقعات التي أوردها تقرير مركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني، "إذا كانت العزلة 40 في المئة في إيران، فمن المتوقع أن يصاب 811 ألف شخص بفيروس كورونا فيما يموت 6000 شخص، وفي حالة العزل بنسبة 25٪، سيصاب نحو مليون و160 ألفا بفيروس كورونا فيما يموت 13 ألفا و450 شخصا".
وأضاف المركز "إذا تم تطبيق نسبة العزلة أو التباعد الاجتماعي بنسبة 10 في المئة فسيصاب مليونان و400 ألف بكورونا فيما سيموت 30 ألفا و700 شخص"، ولم يذكر تقرير المركز الإيراني نسبة العزلة في إيران حتى الآن.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أعلن أمس الثلاثاء، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4683 شخصا فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و877 شخصا.
وكشف جهانبور في تصريحات صحافية عن وجود وجود 3691 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بحالة صحية حرجة يرقدون في مستشفيات البلاد.
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