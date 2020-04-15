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الأربعاء, 15 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 07:37 ص

مقتل 7 "إرهابيين" في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بمنطقة الأميرية

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بعد نحو أربع ساعات من الاشتباكات، تمكنت قوات الأمن المصرية من مقتل 7 أعضاء في "خلية إرهابية" بمنطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات بشوارع العاصمة واستهداف قوات الشرطة.
وقالت وزراة الداخلية المصرية في بيان لها إنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، ما أسفر عن مقتل 7 عناصر "إرهابية"، عثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، وتم تحديد موقع مخزن للأسلحة والذخيرة في نفس المنطقة، كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ "العمليات الإرهابية".
وذكرت أن المواجهات أسفرت عن مقتل المقدم محمد فوزي الحوفي، وإصابة 3 من قوات الأمن.
وأشار مصدر أمني مصري إلى أن الخلية كانت تقوم بتصنيع متفجرات في الحي السكني لاستخدامها في تنفيذ عمليات "إرهابية" ضد قوات الشرطة خلال تنفيذها حظر التجول الليلي المفروض لمواجهة تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى استهداف أعياد المسيحيين خلال الأيام المقبلة.

وذكر المصدر، أن العملية جاءت كضربة استباقية لـ "الخلية الإرهابية" بعد رصد نشاطها على مدار الأيام الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، جاءت العملية بعد أن وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني بوجود خلية إرهابية، لديها مخزن أسلحة في شقة سكنية بمنطقة الأميرية. 
وفور بدء المداهمة، أطلق المسلحون النار على قوات الأمن، فاندلعت مواجهة مسلحة، تمكنت خلالها قوات الأمن من قتل جميع عناصر المجموعة الإرهابية، فيما أصيب ضابطان من القوة الأمنية، توفي أحدهما لاحقاً متأثراً بإصابته.
وخلال الاشتباكات، أخلت قوات الأمن عدداً من المنازل بالحي، وشددت على السكان تعليمات بالابتعاد عن النوافذ.

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