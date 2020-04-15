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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 06:55 ص

البنك المركزي يصدر توجيها جديدا للمصارف

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وجه البنك المركزي ، جميع المصارف بتلبية طلبات الزبائن على طول الأسبوع، بعد قرار خلية الأزمة باستثناء المصارف كافة من قرار حظر التجوال.
وجاء في وثيقة صادرة من البنك وموجهة للمصارف المجازة ، أنه "بناء على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 / 3/ 2020 والتي إستثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وإنسيابية العمل ، تنسب الآتي:۔
توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من إنتشار وباء (كورونا).
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