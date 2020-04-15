البنك المركزي يصدر توجيها جديدا للمصارف

وجه البنك المركزي ، جميع المصارف بتلبية طلبات الزبائن على طول الأسبوع، بعد قرار خلية الأزمة باستثناء المصارف كافة من قرار حظر التجوال.
وجاء في وثيقة صادرة من البنك وموجهة للمصارف المجازة ، أنه "بناء على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 / 3/ 2020 والتي إستثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وإنسيابية العمل ، تنسب الآتي:۔
توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من إنتشار وباء (كورونا).
وجاء في وثيقة صادرة من البنك وموجهة للمصارف المجازة ، أنه "بناء على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 / 3/ 2020 والتي إستثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وإنسيابية العمل ، تنسب الآتي:۔
توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من إنتشار وباء (كورونا).