البنك المركزي يصدر توجيها جديدا للمصارف

وجه البنك المركزي ، جميع المصارف بتلبية طلبات الزبائن على طول الأسبوع، بعد قرار خلية الأزمة باستثناء المصارف كافة من قرار حظر التجوال.

وجاء في وثيقة صادرة من البنك وموجهة للمصارف المجازة ، أنه "بناء على ما تضمنته قرارات خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 المثبتة في الفقرة (1) من كتاب وزارة الصحة / مكتب الوزير المرقم بالعدد (422) في 24 / 3/ 2020 والتي إستثنت موظفي المصارف كافة من قرار حظر التجوال، ومن أجل المحافظة على ديمومة وإنسيابية العمل ، تنسب الآتي:۔

توجيه مصارفكم بضرورة تلبية طلبات الزبائن لأيام الأسبوع كافة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية للحد من إنتشار وباء (كورونا).