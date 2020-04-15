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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 نيسان 2020 06:53 ص

صالح يشيد بـ "الجيش الأبيض" ويحذر: معركة كورونا لم تنته بعد

صالح
حيّا رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، مجموعة من كوادر الصحة وهم يرتدون ستراتهم البيضاء المعتادة، وذلك بالتصفيق لهم، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من أن معركة فيروس كورونا لم تنته بعد.
جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، عددا من الملاكات الطبية بحضور وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي وممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم اسماعيل.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية  أن صالح اكد في اللقاء ان "الجهود المخلصة والمتميزة التي قامت بها الجهات الصحية والطبية ستُذكر عبر التاريخ، وبفضل توجيهاتكم ونصائحكم لأخوانكم العراقيين تمكنا حتى هذه اللحظة من تجاوز ما كنا نخشاه رغم الإمكانيات المحدودة للقطاع الصحي"، مضيفا، "اتفقنا مع وزير الصحة والبيئة ومجموعة خيّرة من الكفاءات ورجال الأعمال والمصارف العراقية أن نقوم بجهد وطني خارج الإطار الحكومي لدعم الملاكات الصحية والطبية".
وتابع صالح أن "الفريق الوطني عمل من أجل اطلاق مبادرة وطنية لجمع التبرعات، حيث سيتم العمل بها من خلال وزارة الصحة لدعم الكادر الطبي"، منوها على أن "المعركة لم تنته بعد، وأمامنا تحديات كثيرة، والانتصار النهائي على الوباء لم يتحقق حتى الآن، والمطلوب حالياً هو الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإرشاداتها اليومية".
واشاد رئيس الجمهورية "بالجهود التي بذلتها الكوادر الصحية والطبية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة العراقيين من هذه الجائحة"، لافتا الى ان "الفرق الطبية والصحية جابهت الوباء وقدمت التضحيات كما تصدى العراقيون الشرفاء الى الإرهاب".
وحيّا  "الكوادر الطبية بالتصفيق تقديراً لدورهم الكبير في الحدّ من انتشار وباء كورونا" .
واضاف البيان "بدوره اكد وزير الصحة استمرار جهود الوزارة وكادرها الطبي والصحي لمكافحة وباء كورونا، وتقديم كل الخدمات لأبناء شعبنا، مستعرضاً أعمال الوزارة وإجراءاتها للحدّ من انتشار هذه الجائحة، والمشكلات والعقبات التي تعترض عملها وعدم التزام بعض المناطق بحظر التجوال المفروض".
كما استمع الرئيس برهم صالح إلى شرح مفصل من الملاكات الطبية ومسؤولي الدوائر الصحية عن تطورات انتشار فيروس مرض كوفيد 19 وحالات الشفاء ومعوقات العمل التي تعترضهم.
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