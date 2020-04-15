الفايز يكشف شروط القوى السياسية لتمرير حكومة الكاظمي

كشف النائب عن كتلة الفتح في البرلمان عامر الفايز، عن مطالب وشروط القوى السياسية مقابل موافقتها على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الفايز في تصريح له ، إن "بعض الكتل من القوى الشيعية والسنية والكوردية لديها عدة مطالب مقابل موافقتها على منح الثقة في مجلس النواب لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي".

وأضاف أن "بعض الكتل السياسية أملت شروطا على الكاظمي بعضها تتعلق بالمحاصصة الحزبية والأخرى تتعلق باختيار وتسمية شخصيات للحقائب الوزارية".

ولفت الفائر، إلى أن "بعض مطالب وشروط القوى السياسية تم تجاوزها خلال الاجتماعات الماضية المتعلقة بتشكيل حكومة الكاظمي".

وكان الرئيس برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.

ويحظى الكاظمي بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

