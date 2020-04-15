البرلمان يستعد للتصويت على حكومة الكاظمي قبل رمضان

كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، مساء أمس الثلاثاء، عن موعد تصويت مجلس النواب على الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال القيادي في التحالف، النائب فاضل الفتلاوي ان "مجلس النواب سيعقد جلسته قبل بداية شهر رمضان، وسيصوت على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي"، مؤكداً ان "جلسة منح الثقة، سوف تعقد بشكل طبيعي وليس بتصويت الإلكتروني، فهذا الاجراء مستبعد جداً".

وبين الفتلاوي ان "جلسة منح الثقة، ستكون وفق اجراءات مشددة وقائية، بسبب وباء فيروس كورونا، فستكون هناك عمليات (فحص) و (تعقيم)، كما هناك قاعة كبيرة جداً في البرلمان، من أجل جعل مسافة بين كل نائب ونائب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.

ويحظى الكاظمي بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية وهو ما تجعل مهمته يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

وستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.