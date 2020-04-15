تحذير من كارثة بيئية تضرب مدينة البصرة

حذرت الادارة المحلية في قضاء المدينة شمالي البصرة، الثلاثاء، من ان انهيار سدة ترابية فاصلة مع هور الحمار سيؤدي الى حدوث كارثة بيئية يصل تأثيرها لمركز المحافظة.

ونقل اعلام قائممقامية قضاء المدينة عن قائممقام القضاء عدنان الجابري قوله في تصريح له "اننا نطالب كافة الجهات الحكومية المعنية بملف المياه في بغداد والبصرة بالتحرك العاجل لتقوية السدة الشرقية الترابية الفاصلة بين هور الحمار وقضائي المدينة والامام الصادق ع التي تآكلت واصبحت على حافة الانهيار ما ينذر بكارثة بيئية متمثلة باجتياح المياه المالحة الراكدة في هور الحمار للمناطق السكنية وتدمير آلاف الاراضي الزراعية والنزول لمياه نهر الفرات وشط العرب حتى تصل لمجمعات مياه الاسالة في مركز المحافظة بسبب كميات المياه الهائلة التي ستندفع من هور الحمار".

وتابع الجابري "اننا في القضاء لا نمتلك الجهد الهندسي المطلوب لتقوية السدة وهذا ما دفعنا الى مطالبة المعنيين بضررورة التحرك العاجل قبل وقوع الكارثة".

وهور الحمّار يقع جنوبي نهر الفرات في العراق، ويمتد من قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار في الغرب إلى ضواحي محافظة البصرة عند شط العرب؛

ويستوعب الحمّار فيضانات نهر دجلة التي ترد إلى الأهوار المركزية عن طريق تصريفها بوساطة فتحات الأنابيب والجسور والسدود الترابية المُقامة على طريق المدينة - الچبايش.