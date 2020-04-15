شفاء 6 مصابين بكورونا من أسرة واحدة بالسليمانية

اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن تماثل 6 مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام، مشيرة الى ان جميعهم يمثلون افراد اسرة واحدة.

وقال مدير الصحة الدكتور فرهاد محمد مصطفى في بيان له ، ان ستة مصابين بالفيروس خمسة نساء ورجل جميعهم يمثلون افراد اسرة واحدة وبعد خضوعهم للفحوصات الخاصة بالفيروس لثلاث مرات متتالية اظهرت النتائج انها سالبة وانهم قد تاكتسبوا الشفاء التام، مشيرا الى انهم قد غادورا المستشفى.

واضاف ان اربعة مصابين فقط لا يزالون يرقدون في المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة وهم تحت الرعاية الطبية.