أمانة بغداد: مهرجان الزهور لهذا العام سيكون موقعياً بسبب كورونا

قالت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، إن مهرجان الزهور لهذه السنة سيكون موقعياً.

ووجهت الامانة في بيان، كافة دوائرها البلدية بتهيئة حديقة من داخل قاطعها البلدي مع تصميمها ( كلوحة من الزهور ) تعبيراً عن انطلاق فعاليات مهرجان الزهور الذي تحرص امانة بغداد عن اقامته سنوياً على ارض متنزه الزوراء ويزوره الاف المواطنين على مدى ايام المهرجان.

واضافت ان بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به بلدنا العزيز اضطرت الامانة الى اقامة المهرجان موقعيا وستكون لوحة الزهور في قاطع البلدية بدلا عن مشاركتها في متنزه الزوراء، حرصا من الامانة على استمرار فعاليات المهرجان وعدم توقفه كونه يحمل رسالة سامية مضمونها السلام وعنوانها الامل.



