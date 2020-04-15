رسمياً.. تأجيل مباراة العراق وإيران في تصفيات المونديال



قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة العراق امام إيران ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

وتلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة من نظيره الاسيوي، جاء فيها إنه “في ضوء استمرار اعتماد الإجراءات الوقائية وقيود السفر التي وضعتها العديد من الحكومات، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء استمرار تأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري أيار وحزيران، وذلك حتى إشعار آخر”.



وأضاف الاتحاد “كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أول الاتحاد القارية التي قامت باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19)، حيث أن القرار الجديد يعكس التزام الاتحاد بضمان أعلى معايير الصحة والسلامة للاعبين والفرق المشاركة والمسؤولين والجماهير وباقي أطراف اللعبة”.

وتابع “يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متابعة تطورات انتشار جائحة كورونا، وكان قرر سابقاً تأجيل مباريات شهري آذار/مارس ونيسان، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة في الدوحة ودبي ودلهي وكوالالمبور”.



وأكمل أن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يواصل المشاورات والمناقشات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء بخصوص مسابقات الأندية، وسوف يقوم بدراسة مجموعة من الخيارات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 وكأس الاتحاد الآسيوي 2020”.



يذكر أن مباراة العراق وايران كان من المقرر ان تقام في التاسع من شهر حزيران المقبل، فيما سيتم تأجيل مباراة كمبوديا ايضاً في الرابع من الشهر ذاته.









