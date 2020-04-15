تقريرأمريكي.. النموذج الإسرائيلي في التعامل مع إيران كسّر عظام الملالي دون ضجيج

خبراء: إسرائيل ضربت أهدافا إيرانية بأكثر من 2000 صاروخ دون ان تقدر إيران على الرد او انتقاد الضربات



نصح تقرير أمريكي الإدارة الأمريكية بالتعامل مع إيران بالطريقة التي تتعامل بها إسرائيل، والتي سددت عشرات الضربات الإسرائيلية الفعالة ضد الملالي في سوريا، وكسرت عظامه دون ضجيج ودون أن يقدر على الرد أو يعترف بهزائمه.

وقال التقرير، يمكن للحملة العسكرية الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا أن توفر نموذجا للولايات المتحدة في وقت تكافح لاحتواء شبكة طهران من وكلاء مسلحين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما كشف تقرير أمني أصدره مركز الأمن الأميركي الجديد.

وقد أدت حملة "المنطقة الرمادية" غير المعلنة التي قامت بها إسرائيل في سوريا في السنوات الأخيرة، وفقا لتقرير جديد لمركز الأمن الأمريكي الجديد، والتي تجاوزت أكثر من 200 غارة جوية بأكثر من 2000 صاروخ على أهداف تابعة لإيران، إلى الحد من القوة العسكرية الإيرانية من دون إحداث تصعيد كبير، وفقا لخبراء الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن، أصدر نسخة مسبقة من تقرير سيصدر هذا الأسبوع ونشرته واشنطن بوست.

ويقول التقرير إن "اتباع نهج مماثل سيكون أكثر فعالية من الاستراتيجية الأميركية الحالية، التي تناوبت بين تجنب العمل الحركي بعد الهجمات الإيرانية على أهداف أميركية وحليفة، وشن هجمات دعائية على أهداف مرتبطة بإيران، بما في ذلك غارة طائرة بدون طيار في 3 يناير 2020 الماضي، أسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير هو قاسم سليماني. وقال إيلان غولدنبرغ، أحد مؤلفي التقرير، الذي عمل كمسؤول في البنتاغون ووزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما: "هذه استراتيجية يمكن أن تدفع إيران إلى الوراء، وتحقق بعض الأهداف الأميركية وتقلل بشكل كبير من فرصة اندلاع حرب شاملة"، إذ إن مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترمب مع إيران أكثر وضوحاً.

وأشرف الرئيس ترمب على حملة "الضغط الأقصى" لتصعيد العقوبات المفروضة على إيران، والتي ضربت اقتصاد البلاد. وعندما بدأت إيران ما وصفها المسؤولون الأميركيون بسلسلة من الهجمات في الربيع الماضي، بما في ذلك إسقاط طائرة أميركية بدون طيار، لم تتخذ إدارة ترمب في البداية أي خطوات عسكرية معروفة سوى هجوم إلكتروني يستهدف قدرة إيران على استهداف سفن الشحن.

وبالمثل، قررت الإدارة الأميركية عدم الرد العسكري عندما تعرضت منشأتان نفطيتان في المملكة العربية السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، لهجوم في سبتمبر. ونفت إيران مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وأضاف التقرير أن "هذا الموقف تغير بعد مقتل مقاول أميركي في هجوم صاروخي في العراق في أواخر ديسمبر. ورداً على ذلك، أذن ترمب بشن ضربات على أهداف متعددة في العراق مرتبطة بكتائب حزب الله، وهي ميليشيا مدعومة من إيران ألقى المسؤولون الأميركيون باللوم عليها في الهجوم.

وبدأت الطائرات الإسرائيلية باستهداف أهداف إيرانية في سوريا المجاورة،- وفق تقرير نشرته "العربية" نقلا عن واشنطن بوست، بعد أن بدأت إيران في اتخاذ خطوات لتعزيز وجودها العسكري هناك في أواخر عام 2016، وإنشاء مراكز قيادة والسعي إلى تركيب أسلحة متقدمة مثل الذخائر الموجهة بدقة.

وقد تكثفت الحملة ببطء مع قياس القادة الإسرائيليين لرد فعل إيران، حيث أُسقطت أكثر من 2000 قذيفة وصاروخ إسرائيلي على أهداف إيرانية في سوريا في عام 2018 وحده، كما يقول التقرير.وكان مفتاح هذا النهج هو الجهود التي تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر الإيرانية إلى أدنى حد مع الامتناع أيضا عن تحمل المسؤولية الرسمية عن الضربات، وكلاهما جزء من محاولة للحد من الضغط على القادة الإيرانيين للرد بالقوة.

وجاء في التقرير أن "ما أظهره الإسرائيليون هو أن الأداة العسكرية لا تحتاج إلى أن تُنقل بالكامل من على الطاولة". وأضاف أن "خطر كل عملية يحتاج الى تقييم لكن هناك بالتأكيد حيز للمناورة بين عدم القيام بشيء تقريبا وقتل أحد أهم القادة العسكريين الإيرانيين".

ويقر كاتبو التقرير بأن بعض جوانب حملة الظل الإسرائيلية قد لا تكون ممكنة بالنسبة للولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تم تمكين العملية الإسرائيلية من خلال معلومات استخبارية واسعة النطاق عن العمليات الإيرانية في سوريا، وكان الجيش الأميركي أكثر تركيزاً على تنظيم داعش الإرهابي وقد يكون من الصعب أيضاً في ظل النظام الأميركي حجب الاعتراف بالضربات العسكرية.

ويشدد خبراء عسكريون، أن الطريقة الإسرائيلية مع الملالي كانت ناجعة تماما وحققت اهدافها ولم تقدر إيران على أن تبوح بخسائرها وهزائمها الثقيلة.

أ.ي