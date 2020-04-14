فتاوى السيستاني الجنسية المشبوهة تجيز الزواج بالأطفال دون التاسعة.. ومعممون: اعتاد الانحراف سياسيا ودينيا

من فتوى الحشد الإرهابي إلى إنحرافات دينية.. ظهور السيستاني عوار بالعراق



يحتشد سجل السيستاني، بالعديد من الانحرافات السياسية والجنسية معًا، وإذا كان العراق وعشرات الملايين من العراقيين يدفعون ثمن فتواه الشاذة بتشكيل الحشد الشعبي الإرهابي قبل سنوات، وتشكيل فيالق طائفية مسلحة تأتمر بأمر إيران وترتكب جرائم ضد الانسانية ولا يستطيع أحد أن يوقف هذه الميليشيات إو يردعها، فإنه يرتكب جريمة أكبر بفتاويه المنحرفة في مسائل الزواج والطلاق، وكأن حياة ملايين العراقيين مستباحة أمام فتاويه المضللة، وكشف معمم شيعي العديد من انحرافات السيستاني الدينية والجنسية معا، ومنها فتواه بجواز تحليل المتع بالأطفال، وهى كارثة أخلاقية تعصف بسمعة الحوزة الايرانية الارهابية الحاكمة في العراق وتعصف بالسمعة الدينية للشيعة وتشكك تماما في سلامة تصرفاتهم.



والموضوع هنا خطير إجتماعيا أخطر ما يكون منه عقائديا ودينيا ، وفتاوه الشاذة تقابل بسخط بين أوساط الشيعة الذين يعلمون تماما انها لا تستقيم مع صحيح الدين.

وفي الجزء الثالث، من كتاب منهج الصالحين للسيستاني، في الفصل الأول، وفي المسألة رقم 8 أفتى السيستاني أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دوامًا كان النكاح أو منقطعًا، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها!



ولو وطئها الزوج قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، والإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع، ولو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها، ولكن قيل: يحرم عليه وطؤها أبدًا.

إلا أن الأقوى خلافه، ولا سيما إذا اندمل الجرح (بعلاج أو بغيره)، نعم تجب عليه دية الإفضاء، وهي دية النفس إن طلقها، بل وإن لم يطلقها على المشهور، ولا يخلو عن وجه، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة، وإن نشزت أو طلقها، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط.

ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضى غير الزوجة بزنا أو غيره تثبت الدية، ولكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الإنفاق عليها.



وهنا فالسيستاني، يبيح من فتواه تزويج البنت القاصر دون تسع سنوات، على ألا يتم فض غشاء بكارتها، مع السماح له بمداعبتها بشهوة؟؟!

وفي المسألة 13 يقول السيستاني في فتاويه المنحرفة، أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه من دون تلذذ شهوي ولا ريبة، وكذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي ولا ريبة، والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبدًا من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. أما الخميني، الأب الروحي لثورة إيران الإرهابية ومرشدها الأول المؤسس فهو يبيح التمتع بالبنت الرضيعة ويبيح إتيان الزوجة من الخلف!

ويقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة، ص241، مسألة رقم 12: المشهور الأقوى هو جواز وطء الزوجة دبرًا على كراهية شديدة.

وبمطالعة العديد من الفتاوى الجنسية والشاذة للسيستاني نرى العجب من خلال الأسئلة التي ترد اليه:-

فهو يجيز قراءة كتب الجنس والنظر إلى الصور الجنسية

السؤال: هل يجوز قراءة كتب الجنس والنظر إلى الصور الجنسية بغرض التعلم؟

الجواب: يجوز قراءة الكتب المذكورة إن لم تترتب عليه مفسدة مثل ارتكاب ما يثير الشهوة أو خوف الإنجرار أو الوقوع في الحرام.

كما أن السيستاني يجيز مشاهدة الأفلام الجنسية والاحتفاظ بها غير محرم في رأيه.

والسؤال: هل يجوز النظر إلى الأفلام الجنسية لإثارة الغريزة الجنسية عند الممارسة المحللة؟ وهل يحرم الاحتفاظ بتلك الأفلام في البيت أو المحل ؟

الجواب: الاحتفاظ بالأفلام الجنسية وإن لم يكن محرماً ولكن الأحوط وجوباً عدم النظر إليها،وما ذكر لا يبرره.

ويقول السيستاني، أن اللواط بالزوجة مكروه وجائز إذا رضيت

السؤال: هل يجوز للزوج أن يدخل ذكره في الفتحة الشرجية لزوجته (مع القذف) ؟

الجواب : يجوز على كراهة إذا رضيت وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه

ويطالب فقهاء بمراجعة شاملة ومدققة لفتاوى السيستاني، لأن أغلبها منحرف ولا يستقيم مع الواقع بل هو تحريض على الزنا وتحريض على اغتصاب الفتيات الصغار في سن الطفولة والزواج منهن دون التاسعة، ويقولون إن ظهور السيستاني على سطح الأحداث قد اضر بملايين العراقيين سياسيا ودينيا واجتماعيا.

أ.ي