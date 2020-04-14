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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 14 نيسان 2020 05:00 م

نائبة : الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لايمكن الا لحكومة كاملة الصلاحية

زيتون الدليمي


اكدت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي :" ان  من الحلول المطروحة لمواجهة التحديات في الموازنة 2020 وسد جزء من العجز المالي ، التوجه للاقتراض من احتياطي البنك المركزي ، الا انه لايمكن الاقتراض الا في وجود حكومة كاملة الصلاحية ".

وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا خلال العام الجاري من خلال ارتفاع معدل العجز المالي في موازنة 2020 ، الذي يصل الى نسبة مرتفعة جدا" ، مبينة :" ان احد الحلول الرئيسة هو التوجه الى الاقتراض الداخلي من  احتياطي البنك المركزي العراقي ".

واوضحت :" ان الاقتراض من احتياطي البنك المركزي يتوجب وجود حكومة كاملة الصلاحية ، وان القوى السياسية قد ادركت هذه الخطورة ".

واشارت الدليمي الى :" ان القوى السياسية ستجد نفسها مضطرة الى الاسراع بتمرير حكومة الكاظمي للخروج من الازمة الاقتصادية ، ولو بخسائر بسيطة ".

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