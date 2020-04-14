نائبة : الاقتراض من احتياطي البنك المركزي لايمكن الا لحكومة كاملة الصلاحية



اكدت النائبة عن تحالف القوى زيتون الدليمي :" ان من الحلول المطروحة لمواجهة التحديات في الموازنة 2020 وسد جزء من العجز المالي ، التوجه للاقتراض من احتياطي البنك المركزي ، الا انه لايمكن الاقتراض الا في وجود حكومة كاملة الصلاحية ".



وقالت الدليمي في تصريح صحفي :" ان العراق يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا خلال العام الجاري من خلال ارتفاع معدل العجز المالي في موازنة 2020 ، الذي يصل الى نسبة مرتفعة جدا" ، مبينة :" ان احد الحلول الرئيسة هو التوجه الى الاقتراض الداخلي من احتياطي البنك المركزي العراقي ".



واوضحت :" ان الاقتراض من احتياطي البنك المركزي يتوجب وجود حكومة كاملة الصلاحية ، وان القوى السياسية قد ادركت هذه الخطورة ".



واشارت الدليمي الى :" ان القوى السياسية ستجد نفسها مضطرة الى الاسراع بتمرير حكومة الكاظمي للخروج من الازمة الاقتصادية ، ولو بخسائر بسيطة ".



