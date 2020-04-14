إيران تسجل 1574 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 في الأربع والعشرين الساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم 74 ألفا و877 شخصا، وبوفاة 98 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في إيران 4683 شخصا"، وذلك حسب وكالة الإيرانية "إرنا".

وأضاف جهانبور: أن "من بين المصابين بالفيروس في البلاد، 3691 في وضع حرج"، موضحا أن "عدد المتعافين بلغ 48 ألفا و129 شخصا لغاية الآن".