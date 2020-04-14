كورونا يوقف اجراءات اعادة النازحين الى مناطقهم



اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن ايقاف اجراءات اعادة النازحين لحين انجلاء ازمة كورونا، مؤكدة ان هناك نحو 250 الف اسرة ما زالت نازحة.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة، علي عباس جهاكير ، في تصريح صحفي :" ان الوزارة علقت مؤقتا الاجراءات الخاصة باعادة النازحين من المخيمات الى محافظاتهم بسبب الظروف التي رافقت ازمة كورونا ".



واضاف جهاكير :" ان الوزارة تتابع اوضاع النازحين في المخيمات، ومستمرة باجراءاتها الوقائية وحملات تعفير المخيمات كل اسبوعين، واغلاق المداخل الخاصة بالمخيمات، مع التركيز على عدم التجول من قبل الاسر النازحة او الدخول الى المخيمات خلال مدة الحظر، اضافة الى توزيع المساعدات الخاصة بالمعقمات ومساحيق التنظيف وغيرها، لاجل تعقيم المخيمات ومنع حدوث اية اصابة بالفايروس ".



وبين :" ان العدد الكلي للنازحين الذين يسكنون المخيمات وخارجها وما زالوا مسجلين في سجلات الوزارة ، يبلغ 250 الف اسرة، منها 62 الف اسرة نازحة تتألف من 360 الف شخص، موزعة بين جميع مخيمات النزوح في البلاد البالغ عددها 79 مخيما، بينما يبلغ عدد النازحين خارج المخيمات الذين دمجوا بمجتمعات النزوح 188 الف اسرة ".



