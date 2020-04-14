نائب: حظوظ الكاظمي أكبر بكثير ممن سبقوه

أكد عضو مجلس النواب قصي عباس، أن حظوظ المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي أكبر بكثير من الذين سبقوه من المكلفين بتشكيل الحكومة، لأسباب منها، كونه أقل جدلية من سابقيه، ويتفهم ويعي تطلعات الكتل، لتوليه منصبا رفيعا وقد عايش لفترة من الزمن كتل السلطة وأحزابها.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه "فيما يخص حقوق المكونات فإن الجميع يتفق على أنه لا إشكال في ضمان حقوق المكونات جميعها في تشكيلة الحكومة.

وأشار إلى أن هذا لا يتعارض مع نصوص الدستور، لكن بشرط ألا تتحول من حقوق المكونات إلى حقوق الأحزاب، لأنه سيكون عاملا يجهض هذه التشكيلة.