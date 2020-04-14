عالية نصيف تكشف تفاصيل اتفاق بين القوى الشيعية والكاظمي



كشفت النائبة عالية نصيف تفاصيل اتفاق جرى بين زعماء الكتل السياسية الشيعية مع المكلف مصطفى الكاظمي في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري مساء امس، مشيرة الى :" ان الاعلان عن البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية سيتم خلال 10 ايام من الان ".



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" ان اجتماع زعامات الكتل السياسية الشيعية مع المكلف مصطفى الكاظمي مساء امس بمنزل العامري حدد ملامح البرنامج الحكومي و تشكيل الحكومة المقبلة ، تاركا حرية الاختيار للكاظمي للكابينة الوزارية ، شرط ان يكون الاختيار بالاشتراك مع القوى السياسية ".



واضافت:" ان هذا الشرط يعد مصطلحا جديدا لنظام المحاصصة ، وهو التشارك في الاختيار بين المكلف والقوى السياسية"، مبينة :" ان المجتمعين اكدوا للكاظمي ضرورة انجاز مهمته خلال عشرة أيام وعدم التأخر والعودة الى قرارات الساعات الاخيرة التي دائما ما تؤدي الى خلافات مستقبلية ".



واعتبرت نصيف:" ان الشرط الزمني يعني ان هناك توجها سياسيا لتمرير الحكومة باسرع وقت " .