بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
آخر الأخبار
إيران تسجل 1574 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 74877 كورونا يوقف اجراءات اعادة النازحين الى مناطقهم تسجيل 3 إصابات جديدة بفايروس كورونا في واسط نائب كردي : الكاظمي يحاول الجمع بين التكنوقراط وارضاء الكتل نائب: حظوظ الكاظمي أكبر بكثير ممن سبقوه خلية الازمة البرلمانية : وزير المالية تقاعس بدعم النجف في مواجهة ازمة كورونا عالية نصيف تكشف تفاصيل اتفاق بين القوى الشيعية والكاظمي الأمم المتحدة: الحصبة تهدد حياة 117 مليون طفل في العالم بسبب كورونا شناس: الشعب الإيراني من يدفع الثمن وليس خامنئي الخارجية : نسقنا لعودة قرابة 4462 عراقياً من العالقين في الخارج
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 نيسان 2020 02:46 م

الأمم المتحدة: الحصبة تهدد حياة 117 مليون طفل في العالم بسبب كورونا

أرشيفية

ذكرت وكالات الصحة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 117 مليون طفل عبر العالم، مهددون بالحرمان من لقاح الحصبة الإلزامي، بسبب المسافات البعيدة وسياسة الإغلاق المتبعة وتركيز مؤسسات الرعاية الصحية على مكافحة وباء كورونا.

وأشارت الوكالات الأممية، بحسب معلومات لوكالة "رويترز"، إلى تأجيل حملات اللقاح ضد الحصبة مما قد يعرض الأطفال في 37 دولة للخطر.

ونصحت بتكثيف الجهود لتطعيم الأطفال غير المطعمين عقب الانتهاء من مخاطر كورونا، وخصوصا في الدول التي اجبرتها الظروف على إيقاف تطعيم الأطفال بلقاحات الحصبة، بسبب الضغط الناتج عن وباء كورونا.

وأشارت إلى أن "الاهتمام الحاصل في مكافحة وباء كورونا، شيء ضروري، لكن تقديم تطعيمات الحصبة للأطفال ضروي جدا لإنقاذ أرواح الملايين منهم".

وأنذرت الوكالات الأممية للصحة، من مغبة ارتفاع حالات تفشي مرض الحصبة في صفوف الأطفال، ما سيشكل تهديدا عالميا آخر، لا يقل خطورة عن كورونا.

وفي كانون الاول الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن "الحصبة أصابت ما يقرب من 10 ملايين شخص في 2018، وقتلت 140 ألفًا، معظمهم من الأطفال".والحصبة، مرض فيروسي شديد العدوى، لكن يمكن الوقاية منه بتلقيح الأطفال.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا

ليست الرئة فقط.. 4 أعضاء أخرى في جسم الإنسان يهاجمها كورونا 14 نيسان 2020 11:29 ص

سن 50

أطعمة يجب أن يتجنبها الرجال بعد عمر الخمسين 14 نيسان 2020 09:47 ص

كورونا

بحث ياباني: عقار جديد يمنع تكاثر فايروس كورونا 13 نيسان 2020 02:16 م

كورونا

الصحة العالمية تقدم نصائح غذائية لمصابي كورونا 13 نيسان 2020 10:46 ص

كورونا

دراسة أمريكية: ارتفاع الرطوبة يوفر بيئة مواتية لمكافحة فايروس كورونا 12 نيسان 2020 02:36 م

ثقافة

ماذا فعلت الحكومة و فيروس كورونا بالسياحة لتتراجع بنسبة 100% ؟ 12 نيسان 2020 10:12 ص

ملعب النجف

ملعب رياضي في الموصل يتحول الى "مأوى" للاسر العالقة بمداخل المدينة 11 نيسان 2020 10:48 ص

Doc-P-337803-637199503826704759

وفاة الفنان التشكيلي العراقي صلاح جياد في باريس 11 نيسان 2020 10:47 ص

التعليقات