بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 14 نيسان 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 14 نيسان 2020 02:23 م

شناس: الشعب الإيراني من يدفع الثمن وليس خامنئي

كورونا
شن عضو مجلس بلدية طهران، محمد جواد حق شناس، هجوماً على الحكومة الإيرانية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال شناس في كلمة له باجتماع البلدية، إن "الأرقام التي تقدمها الحكومة الإيرانية عن فيروس كورونا لا تتوافق ابداً مع الإحصائيات التي نمتلكها عن عدد الوفيات في طهران".

وأوضح ان "الأصوات ترتفع في كل مكان في إيران حول تستر الحكومة الإيرانية، والشعب هو من يدفع الثمن وليس خامنئي".
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