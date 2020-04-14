شناس: الشعب الإيراني من يدفع الثمن وليس خامنئي

شن عضو مجلس بلدية طهران، محمد جواد حق شناس، هجوماً على الحكومة الإيرانية، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



وقال شناس في كلمة له باجتماع البلدية، إن "الأرقام التي تقدمها الحكومة الإيرانية عن فيروس كورونا لا تتوافق ابداً مع الإحصائيات التي نمتلكها عن عدد الوفيات في طهران".



وأوضح ان "الأصوات ترتفع في كل مكان في إيران حول تستر الحكومة الإيرانية، والشعب هو من يدفع الثمن وليس خامنئي".

